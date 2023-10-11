「滅火器樂團」急上台！警不開道反嗆「誰理你」挨批 台中警道歉了

睽違9年國慶焰火今年重返台中，原先預計昨（10日）晚間8時在中央公園施放，但因來賓致詞簡短，提早了20分鐘施放，現場狀況連連，滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）也在臉書質疑，當時距離上台只剩20分鐘，藝人車道被民眾佔據，請求警方協助竟反遭怒嗆「大家都在看煙火，誰理你們？」，讓他十分傻眼。對此，台中第二分局今（11日）一早澄清致歉，並強調「本次活動並無規劃藝人專用車道」。

滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）在臉書質疑，「藝人車道站滿民眾…唯一通往舞台的道路，沒有管制？！」由於距離他們上台只剩20分鐘，只好拜託現場的警察協助管制，怎料對方竟怒回「大家都在看煙火，誰理你們？」。最後經紀人被迫下車自己開道，總算在表定時間10分鐘前趕到後台。

台中二分局警方今（11日）上午說明，活動工作人員應自大鵬路與凱旋路口往北進入會場，惟滅火器樂團保母車自凱旋路與僑大八街口往南行駛，由負責該路口管制的第二分局員警攔下，因保母車持有通行證，員警告知前方人群聚集，善意提醒勿再往前後放行。

警方表示，保母車於晚間8時14分行至凱旋路與敦化路口第二管制點，車中人員表明為活動表演藝人，要求警方協助開道，因當時焰火正在施放中，該路口以南至凱旋七街區間，約有數千位民眾聚集於凱旋路上觀賞焰火，並持手機攝錄，且焰火施放期間，週邊路燈等照明光源全數關閉，若強行開道，必有安全疑慮，故員警表示：「現在民眾都在看煙火，就算開道也沒有人會理我們」。

最終基於現場安全考量，員警主動建議自漢翔公司側門（在凱旋路與僑大八街口）進入，該部保母車即配合折返，於晚間8時16分駛向凱旋路與僑大八街口的漢翔公司側門，進入表演會場。

警方澄清，楊大正所稱「遭警怒回」一節，應是因焰火施放期間周遭環境聲響較大，員警提高對話聲量，才會造成誤解。

第二分局強調，「本次活動並無規劃藝人專用車道」，活動期間湧入大量人車，相關管制措施皆以現場人員安全及活動順利進行為優先考量，造成民眾不便或感受不佳之處，本分局深感遺憾並表示抱歉。