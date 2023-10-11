參與國慶焰火演出的滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）也在臉書質疑，通往表演場地的「藝人車道」站滿民眾，請警察協助時，忙著看焰火的警察竟回嗆…（翻攝自Sam Yang臉書）

國慶焰火昨（10）日晚間在台中施放，事後參與演出的「滅火器樂團」主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）在臉書質疑，通往表演場地的「藝人車道」站滿人、請警察協助開道卻遭警嗆「大家都在看焰火誰理你們？」對此，警方回應藝人保母車誤入落焰區並非工作車道，至於「遭警怒回」，應是當時焰火施放周遭環境聲響較大，員警提高聲量造成誤解。

國慶焰火昨晚在台中中央公園施放，但原訂晚間8點施放卻提早到7點40分，讓大批民眾鈤愕；而參與演出的滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）也在臉書質疑，通往表演場地的「藝人車道」站滿民眾，離上台僅剩20分鐘，卻沒有管制，請警察協助時，忙著看焰火的警察竟回嗆「大家都在看焰火誰理你們？」、「結論，真的很會辦大型活動！台中，屌

！」

對此，負責凱旋路與僑大八街口路口管制的台中市第二分局稍早澄清，藝人保母車應自大鵬路與凱旋路口往北進入會場，但卻誤駛入凱旋路與僑大八街口往南行駛，負責該路口管制的員警見車上人員持通行證且直稱有急事，善意告知前方人群聚集，提醒勿再往前後仍放行。

該車於20時14分行至凱旋路與敦化路口第2管制點，車中人員表明是活動表演藝人，要求警方協助開道，因當時焰火正在施放中，該路口以南至凱旋七街區間，約有數千位民眾聚集於凱旋路上觀賞焰火，並持手機攝錄，且焰火施放期間，周邊路燈等照明光源全數關閉，若強行開道，必有安全疑慮，所以員警表示：「現在民眾都在看焰火，就算開道也沒有人會理」。

基於現場安全考量，員警主動建議自漢翔公司側門（在凱旋路與僑大八街口）進入，該部車輛即配合折返，於20時16分駛向凱旋路與僑大八街口的漢翔公司側門，進入表演會場。台中市第二分局對男團成員所稱「遭警怒回」一節，也表示應該是焰火施放期間周遭環境聲響較大，員警提高對話聲量造成誤解。

第二分局保民組組長謝有昌強調，經了解本次活動並無規畫藝人專用車道，活動期間湧入大量人車，相關管制措施皆以現場人員安全及活動順利進行為優先考量，造成民眾不便或感受不佳之處，深感遺憾並表示抱歉。