侯友宜、韓國瑜同台。(取自中時新聞網直播)

前高雄市長韓國瑜（左起）、國民黨總統參選人侯友宜。（資料照/姚志平攝）

【LIVE直播】戰鬥藍再集結 韓國瑜同台侯友宜

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康今(11日)上午召開「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，除召集全台33位國民黨立委參選人，一同發表共同政見草案，力拚達成政黨輪替、國會過半的主流民意，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜也現身。

此次記者會由趙少康以「戰鬥藍」名義發起，另名召集人為前國民黨副主席郝龍斌，活動在11日上午10點召開，除召集全台33位國民黨立委參選人，並邀請韓國瑜、侯友宜到場，另有前台南市議員謝龍介、前立委蘇清泉。

侯友宜稍早接受媒體聯訪時提到，在早上選辦及黨部已經有跟柯文哲辦公室聯繫上，大家會一起朝藍白合作方向往前走，議題也都是開放的，目前有關藍白合細節雙方一定要坐下來，不管時間、地點以及相關議題，我們自己也提出3層面6方向，要做好充分溝通。他也說，韓國瑜在這段時間常常有電話聯繫，彼此之前常有聯繫，溝通無障礙，韓是一個不計較位置的人，重要是大家團結在一起。

韓國瑜表示，趙少康「揹著石頭唱歌，吃力不討好」，的確辛苦，但義無反顧，跟郝龍斌一起，陸海空三軍一定有一部隊，一定也有訓練小組，都是針對危險危急情況出動，立法院應該也有這樣的部隊，江湖三把刀，立委也有三把刀，趙少康希望戰鬥藍立委在立院好好發揮三把刀，為民喉舌，嚴格監督行政部門，戰鬥藍肩負重責大任。

趙少康指出，國會席次非常重要，這8年來民進黨為所欲為，因此立委先動起來，這次要勉勵立委候選人跟侯友宜，只要被政黨提名就是政黨鬥士，要打無限戰爭，所有力量跟資源都要丟在戰場，就會打贏，就算輸了也會問心無愧，且這次選舉對於在野黨有利，只要問選民「生活過得比8年前好嗎?」這一次機會很好，會盡力量協助。