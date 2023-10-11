巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」突襲以色列，殺害平民並劫持多名人質，包括14名美國人已證實遇害。美國總統拜登（Joe Biden）10日發表演說，譴責哈瑪斯攻擊是「純粹邪惡的行為」。外媒指出，自衝突爆發後，拜登與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已進行3次通話，未曾提到「停火」一事，令前任和現任政府官員都大感震驚。

據CNN報導，一名熟悉兩人對話內容的美國官員指出，尼坦雅胡向拜登提到以色列可能動員地面部隊，入侵加薩走廊，但拜登並沒有阻止，反映了拜登對哈瑪斯暴行的震驚程度。

President Joe Biden denounced Hamas and stressed US support for Israel as it mourns the killing of more than 1,000 people, including at least 14 Americans, from a surprise attack launched by the Palestinian militant group https://t.co/xBF19UDa2U — Reuters (@Reuters) October 10, 2023

一般而言，當某個地區爆發衝突時，美國政府都會呼籲停火，但這次拜登卻沒有這麼做。

相反地，拜登強烈譴責哈瑪斯的殘暴嗜血，「讓人想起伊斯蘭國（ISIS）最惡劣、肆無忌憚的暴行。這是恐怖主義。可悲的是，這對猶太人來說並不是新鮮事。」並強調會與以色列站在一起。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）解釋，拜登雖然沒有遏止暴力反擊，卻與尼坦雅胡談論了「打擊恐怖份子與殘殺平民的不同」。

拜登說，他希望以色列軍隊做出的任何行動，都能依據法律：「恐怖份子故意挑平民下手，殺害他們，而我們維護戰爭法。這很重要，這就是差異所在。」