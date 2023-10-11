以色列和巴勒斯坦最近開戰，引發全球關注，香港歌手衛詩（Jill）則驚傳在先前恰巧跑到當地旅遊，自上月25日更新社群網站後就消失，神隱14天後她在IG限動報平安，分享人和教徒們在防空洞跪拜的照片，並用英文寫下：「什麼也無法做，只能向神哭泣」，令人擔心。

據知，41歲的衛詩是天后衛蘭的雙胞胎妹妹，兩人是中菲韓混血兒，衛蘭出道後，衛詩也被天王黎明相中簽約成為藝人，但姊妹倆的人設和打扮不同，衛詩的造型較為性感，歌曲則為舞曲為主，媒體一度報導出道後姊妹失和，然而當事人否認，衛詩則一度捲入和關楚耀涉毒風波，直到2021年才復出。

衛詩分享和教徒在防空洞照片。（圖／取自《on.cc東網》）

身為虔誠基督徒的衛詩，據《東網》報導，近日跟團到以色列研究聖經歷史，上月底才發出當地照片，開心寫下：「我超興奮的，因為上帝要帶我去冒險」，沒想到當地發生戰爭，衛詩也因此下落不明，這幾天才在IG限時動態表示她沒事，以黑底文表示：「心情非常沉重，我不敢相信自己在戰爭漩渦中，天佑以色列及所有在這裡的人」。

衛詩更分享和一群信徒在防空洞裡禱告膜拜的照片，表示目前什麼也做不了，只能向神痛哭，至於何時回來？歌手鍾舒漫（Sherman）和衛詩是教友也是好姊妹，回應說：「大家不用擔心，因為我們有個群組，Jill天天向他們保持聯繫，也會更新近況」，現在有個大團隊照顧衛詩，大家暫時不用擔心，並直言：「擔心一定有，但我會祈禱祝Jill平安」。

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