張善政(左二)淡定坐在位置上。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政11日赴議會施政報告，這也是他上任以來第2度報告，議會民進黨團提前「下馬威」，會議開始前就在議會大廳拉白布條抗議「喝酒罔顧風災，市長出來道歉」，張現身後更一路追進議事堂，張一臉肅然，並未多回應，開議時回答藍營議員時，強調放不放假都有人不高興，最好就是依據氣象預報，達標就放、沒達標就不放，就這麼簡單。

民進黨議員11日在議會開議前，聚集議會大廳拉白布條，高喊：「喝酒罔顧風災，市長出來道歉」、「藍營網軍寄生市府，科技市長擋亞矽計畫」、「航空城政見跳票」、「無心市政出來道歉」，甚至見張善政現身議會，一路追進議事殿堂繼續抗議，張坐在位置上淡定看資料，未多回應，議長邱奕勝隨後進入議事堂，並敲槌宣布開議，綠營議員才離去，還不忘謝謝議長。

國民黨議員林政賢率先質詢，他直指張善政不同於前市長鄭文燦長袖善舞，做事不作秀，並提到今年全台只有桃園沒放過颱風假，市民評價兩極化，網友湧入臉書罵翻，對於颱風假零容忍，拋球讓張善政解釋。

張善政說，颱風過後有民調顯示，全台77％民眾支持不放假決定，證明有一大群沉默的大眾，他直言，放不放假都有人高興、有人不高興，最好就是依據中央氣象署的氣象預報，達到放假標準就放假、沒達到就不放假，「就這麼簡單！」

國民黨議員張桂綿則拋球詢問亞洲矽谷計畫。張善政解釋，亞洲矽谷計畫是國家計畫，不會片面更改，強調亞矽計畫是以創新研發能量為主、蓋房是其次，團隊上任檢討後發現蓋2棟樓耗費太多資源，將導致未來亞矽推動困難，長痛不如短痛，才會宣布終止，重申：「終止的是工程，並非亞矽計畫！」

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