台灣壽司郎進軍台灣 5 年，時常以經典口味玩創新打造特色料理，讓品牌累積一票粉絲擁戴。然而原物料、國際運輸等費用持續上漲，品牌直言營運成本不斷增加遠超負荷，決定18日起調整部分餐點價格，9項餐點包括鐵粉過去評論最愛的黃金脆薯都漲價，皆調升10元。

壽司郎表示，為維護餐點品質與顧客體驗，自 2023年10月18日起，將調整部分餐點價格。 本次調整重點以副餐為主，黃金脆薯自40元調整為50元，雪花冰、烏龍麵、拉麵全系列及酒精飲品的角high皆調漲10元；而海苔味噌湯則是調降10元、由 60元調降至50元。 主要餐點包含握壽司、軍艦、卷類及外帶套餐皆維持原訂價格。

壽司郎18日起推鮭魚30選活動，特色鮭魚餐點限量開賣。（壽司郎提供／朱世凱台北傳真）

品牌18日起至11月5日共計19天，推鮭魚30選活動，創意鮭魚品項包含鮭魚萩餅、麻辣鮭魚、雙卵炙燒鮭魚肚海苔包等17款；經典鮭魚品項則有炙烤鹽味生鮭、鮭魚卵軍艦共13款。同時間按讚並追蹤台灣壽司郎粉絲專頁，並於活動貼文按讚並tag好友，有機會抽萌抱壽司娃娃。