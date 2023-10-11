韓國外長朴振10日在國會國政監查會上表示，韓美日團結並非為排斥或排擠特定國家，而韓中兩國互為基於互尊互惠精神與共同利益、推動雙邊關係成熟健康發展的合作夥伴，外交部將繼續致力於加強韓中之間的戰略溝通，在供應鏈合作等多個領域推動雙邊關係進一步發展。

韓聯社報導，被問及韓中領導人是否會借11月在美國舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議之機舉行雙邊會談時，朴振回答說，若大陸國家主席習近平出席會議，估計兩國領導人自然有機會會面。但目前並無確定的事宜，現階段沒有可以發布的消息。

朴振指出，2022年是韓中建交30週年，今年則是兩國開啟新的30年的第一年。若兩國領導人舉行會談，將是一個回顧過去30年、開啟未來30年的歷史性會晤。外交部將為促成該會晤進行努力。

另就韓國抗日獨立運動家在中國大陸遺址一度被關閉一事，朴振介紹，外交部曾向中方反映有關問題，並收到中方相關答覆。據中方介紹，旅順日俄監獄舊址博物館內日方關押安重根的「安重根牢房」於10月1日重新開放，位於吉林省延邊朝鮮族自治州龍井市的尹東柱故居也即將重新開放。