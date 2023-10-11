奧客無極限！一名網友分享，5名男女坐在麥當勞的內用座位卻什麼都沒點，接著就拿出快煮鍋開始煮泡麵吃，超扯行徑讓所有人都看傻，引起網友熱烈討論，不少人痛批「人不要臉天下無敵」；而原PO也補充這是在香港將軍澳海悅豪園的一間麥當勞，那些奧客都是說普通話，不確定是哪裡人。

一名網友近日在臉書社團《將軍澳主場》上PO照片分享，只見某一間麥當勞分店中出現奇景，5名男女坐在內用區卻不是吃漢堡薯條，而是拿出自備的快煮鍋，直接在店裡面煮泡麵吃，而且5人分工明確，1名男子負責煮麵，旁邊2名女子則熟練地拿出餐具，桌上還擺了各種小菜。

原PO表示，這幾位奇葩客人入座以後，從頭到尾都沒有購買任何麥當勞的餐點，卻把麥當勞當作自己家，就這樣大剌剌地煮泡麵，讓周遭的客人都看傻了，也有不少人痛批那些奧客很沒公德心，另有也有人好奇為何店員沒有出來管？

貼文引起網友熱烈討論，「太扯了吧？這在哪裡」、「煮泡麵是怎樣？偷偷泡來吃就已經很誇張」、「這世界上的怪人太多了」、「偷電偷成這樣，也是很可悲」、「麥當勞乾脆改名叫作麥撈撈」、「人不要臉天下無敵」、「店員是不是怕惹事，所以敢怒不敢言？」

事後原PO也補充說，事發地點在香港將軍澳海悅豪園的一間麥當勞，那5位奇葩奧客都是說普通話，他們從頭到尾都沒有點餐，連一杯飲料都沒點，真的很誇張。