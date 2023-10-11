以色列加強打擊加薩，報復哈瑪斯。

隨著以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）陷入激戰，以方死亡人數超過1,200人，加薩逾900人喪生後，五角大廈官員說，美國可能很快就會派雙航母打擊群赴東地中海，而這顯示美軍在中東地區的兵力將大增。

綜合外電10日報導，先前美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）已宣布，「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）核動力超級航母打擊群和戰機正向東地中海前進。而據兩名要求匿名的五角大廈官員說，如今「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母打擊群也可能奉命部署以色列外海。

原本五角大廈發言人麥加里（Bryon McGarry）周二說，「艾森豪」號航母打擊群早已預訂在歐洲附近部署並執行軍事任務，並要在周五離開維吉尼亞州諾福克（Norfolk）。不過，如今兩名消息人士說，要是「艾森豪」號航母打擊群奉命轉往東地中海，可能會在10月底和會「福特」號航母打擊群會合。美國加大秀拳頭力度，將威懾其他蠢蠢欲動，想加入戰局攻打以色列的組織，以免戰爭擴大。

不過，以色列政府周日已向哈瑪斯宣戰，表明要大幅提高報復力度。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）甚至誓言，要痛擊哈瑪斯，讓對方未來數十年好幾代都牢記攻擊以國的教訓。而以色列軍方說，他們出動了數十計戰機，連夜打擊了加薩附近哈瑪斯用來發動攻擊的70個據點超過200個目標。