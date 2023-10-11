韓國人氣女團BLACKPINK日前剛結束為期一年的世界巡迴演唱會，而四人與YG娛樂合約即將到期，續約問題引發外界高度關注，目前更有消息傳出僅有ROSÉ續約，但公司未正面回應；如今又傳出ROSÉ將參賽《乘風破浪的姐姐》第五季，引起討論。

大陸競演節目《乘風破浪的姐姐》在開播前，網上總會「外流」疑似參演名單，如今外流的名單中竟看見BLACKPINK成員Rosé，且名單中除了Rosé外，還包括前「少女時代」成員鄭秀妍（Jessica）的妹妹鄭秀晶（Krystal）、「鐵肺歌姬」Ailee等南韓歌手。

《浪姐5》名單疑似外流。（圖／翻攝微博）

名單曝光後，讓許多網友驚呼：「真的假的？」、「好神阿，找來找來，最好連2NE1也一起來」但有人認為Rosé參加機率極低「她是1997年的不是1987年的，覺得有可能嗎」、「不可能啦，就算有邀請，ROSÉ的年齡也不符合」、「我真的不相信請得動BLACKPINK」；對此，該名單還未經官方證實。

事實上，BLACKPINK目前合約動向不明，日前韓國資深媒體人李鎮浩（音譯）在影片中表示：「BLACKPINK續約最大關鍵就是Lisa」，除因Lisa目前的身價已高達1000億韓元（約23億台幣）外，自從Lisa登上瘋馬秀後，引起負評，這對於相當注重藝人形象的YG娛樂來說，雙方似乎不太可能再續約。