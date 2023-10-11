雙十連假結束，星座專家小孟老師表示，屬馬、鼠、兔、豬4生肖今天起連旺半個月，屬馬財運飆漲，有機會投資獲利；屬鼠將迎接貴人，業績超旺、忙到停不下來。

▍第1名：生肖馬（開運物：白水晶、虎眼石）

屬馬的人財運會有好消息，不要有太多負面想法，主動找人了解投資門路，可能會出現貴人告知小道消息，建議積極行動，不論投資股市或基金理財，有機會趁勢大賺一筆，想一夜致富也可以買彩券。

▍第2名：生肖鼠（開運物：存錢筒、香氛）

屬鼠的人運勢開始明顯不同，將迎來貴人，人氣逐漸攀升，自信跟著提升，不妨多打扮增加魅力，帶來好名聲，業績可能因此忙到停不下來，也有機會得到上司的幫助，只要彬彬有禮、謙虛，可望成為職場紅人，名利雙收。

▍第3名：生肖兔（開運物：LED用品、多肉植物）

屬兔的人不要急躁，應採取循序漸進、穩紮穩打的策略，就算事情發展不如預期，一切都能回歸正常軌道，時間到了就會出現好消息。工作上若遇到困難，有機會得到幫助，化險為夷；財運投資方面問題，可能得到朋友提醒，反倒大賺一筆。

▍第4名：生肖豬（開運物：鈦金、招財貓）

屬豬的人本業穩定發展，可以觀察身邊的生活小事，從民生用品到奢侈品，不管專不專精，只要想賺錢，就連跟老闆聊個幾句，都能發現獲利的好機會。