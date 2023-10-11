文化部「第45次中小學生讀物選介」評選結果已於日前公布，為了將評審精心推薦的書單傳遞給更多師生、家長，文化部特別製作精選好書導讀文章，結合有獎徵答活動，邀請全國閱讀旅者們，打開書本，展開奇幻冒險。

文化部表示，本次主題為「讀之冒險－時空祕鑰」，邀請漫畫家莊永新、交通大學外國語文學系副教授李家沂、長期關注兒童權益與未來發展的作家諶淑婷，撰寫獲選讀物介紹文章，引領讀者遨遊書海，探索閱讀的各種風貌，即日起至11月5日舉辦有獎徵答活動，只要於活動期間內閱讀文章及精選之星書單，並至官網「有獎徵答」專區進行答題，可參加抽獎。

獎品有電子圖書禮券及精選之星圖書，包括「勇閱冒險獎」、「翻山閱海獎」、「知識旅者獎」、「鍾愛閱讀獎」及「FB好書帶回家獎」等個人獎，以及廣邀學校團體總動員參與的「愛書團體獎」，得獎名單預計於11月17日前公告於官方網站。