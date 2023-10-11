教育部「0-6歲國家一起養」廣告引發歧視爭議，部長潘文忠今天表示，影片內容與他個人價值不符，也悖離教育理念，同時對不同興趣者不尊重，因此請同仁立即將它下架，他為影片內容不適當引起誤解，再次代表教育部致上最深的歉意。這是教育部第四次為此事件道歉。

「0-6歲國家一起養」廣告僅30秒，內容描述一名已婚、育有2名子女的男性偷偷拜託媽媽代收訂購的「公仔」包裹，結果媽媽竟把貨款挪作他用，拿來買育兒用品。這個廣告引起不少批評，被認為是在「助攻少子化」。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行教育部的業務報告，國民黨立委萬美玲質詢潘文忠，在廣告出來前，是否有先看過？潘文忠回答說，他沒有事先看過這個影片，而是在同仁蒐集到輿情反應後，他才去看。

潘文忠說，「0-6歲國家一起養」廣告原本是要讓更多年輕人願意結婚及生育孩子，但影片播出後，確實呈現不必要及對相關族群不尊重的狀況，他自己查看內容，認定許多內容不適當，隨即透過新聞稿向社會各界表達歉意。

萬美玲表示，如果教育部有對這個影片的腳本進行監督，只要任何一關做好把關，就不會讓這個荒腔走板的影片上架。她認為，這個影片傳達結婚後的人生應該放棄自己的興趣，非常不當。

潘文忠回應，這些年他一直主張教育應以學生為主體，且要尊重多元價值，這個影片的內容，跟他個人的價值不符。教育部身為教育主管機關，應該傳達正向理念，因此未來將藉助專業審查，為所推出的廣告把關。

國民黨立委鄭正鈐質詢問，這部「0-6歲國家一起養」廣告的製作費是否如外傳的304萬元嗎？潘文忠回答說，教育部委託台灣家長教育聯盟製作兩支育兒影片，總共經費是65萬800元，其中一支就是引起爭議的影片，另外一支也已上架，但未出現問題。

民進黨立委林宜瑾質詢說，「0-6歲國家一起養」影片被批評後，為何是由教育部臉書的小編「雅婷」出面道歉？潘文忠回答說，「雅婷」是教育部臉書的虛擬主角，其實是由很多人組成，「我也是雅婷之一」。