霍建華2018年拍完和楊冪主演的戲劇《築夢情緣》後，就鮮少出現在銀光幕前，最近他睽違5年再次到大陸，接拍新戲《玫瑰故事》，劇照曝光後，他幾乎未老的容貌可看出狀態依舊超頂，未演就先轟動。近日有網友曬出與霍建華合照，他的真實狀態也隨之曝光。

從網友曬出的合照中，可見44歲的霍建華身材修長，五官棱角分明，下顎線明顯，絲毫沒有發福痕跡，雙眼有神，又帶著幾分痞氣的帥，可說是依舊相當凍齡。

有網友透露照片是在劇組裡拍攝的，跟他合照的網友似乎是劇組裡的一個群演，目前新戲已經殺青，正當大家期待著霍建華是否留在大陸接拍另一齣新戲時，粉絲們表示，他已經買機票回台北，讓大家感到不捨。其實霍建華現在很少拍戲，似乎有意減少出演，因為他想把時間留給家人，讓老婆林心如繼續在職場上打拚。

《玫瑰故事》官方前陣子公布主演陣容和第一波劇照，集結霍建華、劉亦菲、佟大為、萬茜、林更新等實力派演員，其中霍建華在劇中飾演劉亦菲的靈魂伴侶，但他只剩幾個月的生命，生離死別的虐戀情節，還未播出就讓粉絲相當期待。