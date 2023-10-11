新北市代理市長劉和然今主持市政會議，談及美豬洗產地議題時表示，從蛋到豬，都是國人每天的日常生活，民眾如不安心，政府部門要負最大的責任，要求衛生局隨時跟中央保持聯絡，提供最新資訊給第一線稽查夥伴，只要不法的該公告就公告，不知情業者勸導過後要提醒他未來所有做為要特別小心注意，強調從蛋到美豬的食安問題都要特別關注。

劉和然提到，地方能力有限，這麼多的商家、下游廠商，如以海底撈針的方式稽查，真的會讓同仁疲於奔命，請衛生局隨時跟中央保持聯絡，最新的資訊提供給第一線稽查夥伴，並公開資訊讓全國國人知道吃到安全東西，畢竟很多家長恐慌，請衛生局要落實稽查。

另新北流感疫苗已開始施打，學校施打部分如有疑慮的疫苗就不送入學校施打，其他690家診所也一定要揭露施打疫苗品牌，公開透明，讓民眾選擇自己想要施打疫苗。

此外，新北市近期遊客遭虎頭蜂叮咬事件頻傳，劉和然也要求各區公所與農業局針對民眾常登山的29區步道巡視，看有無蜂窩，該處理就處理，以保障遊客安全。