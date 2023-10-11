易華電2023年9月自結營收1.74億元，月增0.99％、年增達44.54％，創近15月高。使第三季營收5.03億元，季增13.23％、年增達38.05％，創近5季高。累計前三季營收12.97億元、年減23.34％，仍為近5年同期低，但衰退幅度較前8月28.55％持續收斂。

易華電表示，終端客戶在上半年積極調整庫存後，為因應第三季傳統旺季需求，自7月起拉貨力道有所提升，帶動易華電第三季單月營收持續走揚。

展望後市，隨著時序進入第四季，部分客戶及產品拉貨高峰已過，預期單季營收將較第三季回檔。