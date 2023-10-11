易華電2023年9月自結營收1.74億元，月增0.99％、年增達44.54％，創近15月高。使第三季營收5.03億元，季增13.23％、年增達38.05％，創近5季高。累計前三季營收12.97億元、年減23.34％，仍為近5年同期低，但衰退幅度較前8月28.55％持續收斂。
易華電表示，終端客戶在上半年積極調整庫存後，為因應第三季傳統旺季需求，自7月起拉貨力道有所提升，帶動易華電第三季單月營收持續走揚。
展望後市，隨著時序進入第四季，部分客戶及產品拉貨高峰已過，預期單季營收將較第三季回檔。
捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)受惠步入旺季及客戶拉貨力道回升，2023年9月營收續「雙升」登近15月高點，帶動第三季營收登近5季高點。展望後市，隨著部分客戶及產品拉貨高峰已過，公司預期第四季營收將較第三季回檔。
易華電2023年9月自結營收1.74億元，月增0.99％、年增達44.54％，創近15月高。使第三季營收5.03億元，季增13.23％、年增達38.05％，創近5季高。累計前三季營收12.97億元、年減23.34％，仍為近5年同期低，但衰退幅度較前8月28.55％持續收斂。
易華電表示，終端客戶在上半年積極調整庫存後，為因應第三季傳統旺季需求，自7月起拉貨力道有所提升，帶動易華電第三季單月營收持續走揚。
展望後市，隨著時序進入第四季，部分客戶及產品拉貨高峰已過，預期單季營收將較第三季回檔。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。