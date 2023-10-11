天氣冷，許多人都會喝熱茶暖身，但你知道喝茶也要挑對時機點嗎？對此，翰醫堂中醫診所在粉專發文分享，列出4種不同情境，各別適合搭配哪一款茶飲。其中像是腹部脹氣時要喝清茶，有降低血脂肪、促進腸胃蠕動的作用，常見茶種如台灣烏龍、鐵觀音等。

中醫師表示，喝對茶飲更能減輕身體負擔，並整理出下列4款茶飲最佳飲用時機點：

1、 吃油膩的肉類要喝「黑茶」：黑茶性溫，可暖胃、消滯和醒酒作用，常見茶種有，普洱、六安茶、青磚茶。

2、吃甜膩的點心要喝「紅茶」：紅茶性溫，能去濕暖胃，使氣血暢通，常見茶種有，伯爵、錫蘭、阿薩姆。

3、 腹部脹氣時要喝「青茶」：能降低血脂肪、促進腸胃蠕動，常見茶種有，台灣烏龍、鐵觀音。

4、大吃後、運動前要喝「綠茶」：有助脾胃運化、增加代謝，常見茶種有，抹茶、龍井、碧螺春。

營養師張家祥先前在《YAHOO TV》提到，根據研究顯示，經常喝茶的人血壓、血脂肪和膽固醇，數據都比不常喝茶的人好。此外，他說，從動物性實驗發現，紅茶能刺激胰臟脂肪分解酵素活性，有助身體減少醣類及脂肪吸收；而綠茶除了有上述效果外，還能加強脂肪利用，促進代謝。至於部分族群攝取過量兒茶素會造成身體不適，發酵程度介於綠茶和紅茶之間的烏龍茶就是不錯的選擇。

張家祥也提醒，即便喝茶好處多，但貧血、月經前後、腸胃較差者、胃食道逆流和慢性胃炎患者，應盡量避免飲用，以免問題加劇。