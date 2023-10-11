以色列總理納坦雅胡。（路透社）

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）日前突對以色列發動大規模陸空襲擊，引爆區域戰火，以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）更撂話，以軍未來幾天內採取的行動，將令敵人後代聞之喪膽。國內名嘴就指出，以色列軍隊的戰力相當強悍，不只在過去多次擊敗阿拉伯聯軍，更曾遠渡重洋，到非洲拯救人質。

財經名嘴黃世聰昨（10）日在政論節目《關鍵時刻》，講述了以軍特種部隊突擊烏干達、解救人質的「恩德培行動」，他說明，這起事件事發於1976年，當時一架載有100多人、預定從以國第二大城台拉維夫飛往巴黎的法航班機，遭巴勒斯坦恐怖份子劫持至烏干達的恩德培機場，當時以國表面上與恐怖份子談判，但在私底下，已開始擬定救出人質的軍事行動。

黃世聰接著說，拯救行動開始後，4架以軍運輸機在多架戰機的掩護下，直接從本土飛往烏干達，軍機一落地，以軍隨即行動，在短時間內就將所有人質救出，隨後撤離。然而，在與機場烏干達守軍駁火的過程中，以軍指揮官中彈身亡，而此人就是納坦雅胡的哥哥約納坦（Yonatan Netanyahu）。

圖為一名以國婦女在約納坦的墓前獻花。（圖 / 新華社）

黃世聰指出，約納坦因為這次行動，被以色列人視為民族英雄，納坦雅胡能在以國政壇崛起、成為總理，哥哥領軍救人質的背景是個很重要的因素。