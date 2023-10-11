第15號颱風布拉萬今天上午增強為強烈颱風，颱風眼清晰銳利、核心紮實，未來將往北北西前進，向日本南方海域移動，距離遙遠，對台灣天氣沒有影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，布拉萬持續增強，颱風眼清晰銳利，核心呈現正圓、非常紮實，已成為今年第3個強烈颱風。

粉專表示，預估布拉萬還會持續增強，成為5級熱帶氣旋󠀠，是「強颱中的強颱」。幸好布拉萬已經開始北上，明天會再轉向東北，對日本、台灣皆無影響。

布拉萬升級強颱，未來將往北北西前進，向日本南方海域移動。（中央氣象署提供）
布拉萬升級強颱，未來將往北北西前進，向日本南方海域移動。（中央氣象署提供）

今晨低溫20.4度 周末再降溫！北部下探1字頭
年輕人不愛了？1類店家「剩阿北光顧」網喊：人生勝利組
4生肖連旺2周！屬馬投資獲利 鼠迎貴人「業績停不了」
#布拉萬 #強烈颱風 #路徑 #增強 #颱風眼