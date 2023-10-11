第15號颱風布拉萬今天上午增強為強烈颱風，颱風眼清晰銳利、核心紮實，未來將往北北西前進，向日本南方海域移動，距離遙遠，對台灣天氣沒有影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，布拉萬持續增強，颱風眼清晰銳利，核心呈現正圓、非常紮實，已成為今年第3個強烈颱風。

粉專表示，預估布拉萬還會持續增強，成為5級熱帶氣旋󠀠，是「強颱中的強颱」。幸好布拉萬已經開始北上，明天會再轉向東北，對日本、台灣皆無影響。