適逢雙十國慶，消防隊員訓練不停歇。台北市消防局雙溪分隊於連假期間，由小隊長黃盛宇率分隊同仁，身著重達20幾公斤的裝備、扛著厚重的水袋、瞄子及電動破壞器材，在5分鐘內直衝駐地14樓頂，完成高樓佈線救災訓練，以不同方式慶祝國家生日。

另類慶雙十！北市消雙溪分隊拚登高，5分鐘重裝衝14層「高樓佈線」。(消防局提供)

台北市消防局表示，消防員平時除了待命執行頻繁的救災救護案件外，反覆的訓練更是日常。消防訓練內容繁多，包含各式車輛及救災器材操作、繩索架設、室內搜索、高樓梯間佈線、急救技術提升、體能訓練等。

今年雙十連假期間，北市消防局雙溪分隊一如往常堅守崗位，小隊長黃盛宇率分隊同仁，3人1組，身著重達20幾公斤的裝備、扛著厚重的水袋、瞄子及電動破壞器材，在5分鐘內直衝駐地14樓頂，完成高樓佈線救災訓練，用不一樣的方式慶祝國家生日。

其中，黃盛宇為消防局訓練中心的訓練教官，同時也是搜救隊成員，更曾自費赴美學習繩索救援、急流救生等技能並取得多張證照及獨立國際教練資格，今年2月更奉派前往土耳其執行國際人道救援，並成功救助受困民眾。

黃盛宇強調，消防是高風險的工作，每一趟勤務都有不同層度的危險性，唯有透過不停的訓練、強化自身體能及專業技術，才能有效降低降救災風險，搶救更多寶貴生命。