越來越多人了解腸道菌叢對健康的重要性，尤其是飲食會影響菌叢生態，但醫師歐瀚文表示，根據研究，運動也會改善腸道菌叢與整體腸道健康，只要持續規律運動，2周就能增加腸道好菌，方式為每周進行150~300分鐘的中等強度有氧運動。他並表示，目前研究認為運動還有其他益處，如癌症預防、預防老化。

功能醫學醫師歐瀚文在其臉書粉專表示，一般提到要養好腸道菌相就要多吃富含纖維的蔬果、多吃發酵性食物來攝取好菌，然而近年一些研究發現，運動也有助於改善腸道菌叢。

他表示，研究發現，持續規律的運動，2周就能增加腸道好菌。目前國健署鼓勵成年人每周進行150~300分鐘的中等強度有氧運動，但只有1/4成年人達到建議。久坐已被證實與慢性疾病風險與死亡率升高有關。

他表示，最近的研究調查腸道菌叢在久坐成年人與運動員不同之處。以在久坐成年人而言，低至中等強度的2周的間歇訓練或中等強度連續訓練能顯著降低腸道內的發炎指標，腸道菌叢的有益菌也明顯增加。另一項研究發現，持續24周的低中強度運動可以增加益菌和及有益的短鏈脂肪酸(SCFA)的生產。

此外，運動能透過改變腸道蠕動、影響腸腦軸及增加短鏈脂肪酸的產生，來影響腸道微生物群。運動後觀察到菌叢改變和短鏈脂肪酸增加，可能與腸道荷爾蒙的信號傳遞有關。