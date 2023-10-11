美國晶片巨頭超微（AMD）10日宣布，該公司計劃收購一家名為Nod.ai的人工智慧（AI）新創公司，以增強其軟體能力，此舉被視為是欲追趕其競爭對手輝達（Nvidia）。

超微曾矢志要投資並建立統一的軟體集合，用以為該公司生產的各種晶片提供支援，收購Nod.ai便是策略之一。Nod.ai成立於2013年，主要爲大型數據中心營運商以及其他客戶提供優化的AI解決方案。

根據超微官方新聞稿，該公司人工智慧事業群的資深副總裁波帕納（Vamsi Boppana）指出，收購Nod.ai將大大增強該公司為AI客戶提供開發軟體的能力，使客戶能夠輕鬆部署針對AMD晶片進行調整的高性能AI模型。

超微於今年稍早建立了AI部門，負責收購Nod.ai，該團隊僱用約1,500 名工程師，絕大多數與軟體相關，且超微計劃持續擴大團隊規模，今年將再招聘300名工程師，並於明年新增更多人力。

超微並未透露收購Nod.ai的交易條款，不過根據數據分析服務提供商PitchBook的資料，Nod.ai已籌集約3,650萬美元。