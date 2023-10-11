以巴衝突爆發後，台廠半導體公司未有明顯的影響，在以色列境內最大半導體業者為Intel。據悉，目前以色列境內主要有4座半導體Fab廠運作，2座屬於Intel，2座為Tower Semiconductor（高塔半導體）。

Intel係以色列最大民間雇主企業與出口業者。Intel表示，會密切關注以色列局勢，並採取措施保護與支持員工，但並未透露Intel的晶片生產是否受到以巴衝突局勢影響。

據側面了解，Intel Fab 8已關閉，此外，Fab 18為8吋晶圓廠，Fab 28現在主要生產N10的CPU為主。另外英特爾還預計斥資250億美元興建，相關計畫是否推遲，有待公司進一步說明。

高塔半導體則表示，公司正常運作，其境內2座晶圓廠主要是以成熟製程為主，為客戶提供類比和混合信號半導體，應用於汽車和消費行業。產品為混合信號／CMOS、RF CMOS 圖像感測器等。

未來是否有客戶以風險考量，將訂單轉往其他公司，可密切留意。台廠成熟製程廠商眾多，生產量能充足，另外於先進製程也同樣具備競爭優勢，估計將有望成為轉單最大贏家，後續可持續。