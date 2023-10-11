許多民眾因為長智齒而苦惱，圖為一名患者到牙科就醫後，從Ｘ光影像發現右下智齒周邊有異常病灶，高醫醫師蔡承熹發現有3、4公分大小的囊腫，已將未長出的智齒包覆住。為避免進一步造成顎骨破壞，醫師安排全身麻醉刮除囊腫部位，並將智齒及鄰近已被波及的第二大臼齒一併拔掉。（高醫岡山醫院提供／林瑞益高雄傳真）

許多民眾曾經因長智齒而牙齒疼痛，30歲的男子大明左側牙齒疼痛多日，未料忍耐數日後沒有進一步檢查，導致最後併發蜂窩性組織炎。高醫岡山醫院籌設營運處牙科口腔顎面外科主治醫師蔡承熹11日建議，從預防醫學角度，最好在其他問題出現之前就先行拔除智齒。

醫師告知大明，若再延遲就醫腫脹症狀惡化，恐怕會連呼吸道都阻塞，經全身麻醉拔除智齒，還切開左頸引流排膿，大明術後住院一週完成抗生素療程，才逐漸恢復健康。

另名66歲張先生M則是到診所例行性洗牙時，從X光影像發現右下智齒周邊有異常病灶，轉往醫院口腔顎面外科診查，發現是3、4公分大小的囊腫，已將未長出的智齒包覆住，為避免進一步造成顎骨破壞，醫師安排全身麻醉刮除囊腫部位，並將智齒及鄰近已被波及的第二大臼齒一併拔掉。

蔡承熹指出，人類第三大臼齒位於口腔上下顎最後方，就是俗稱的「智齒」，平均約在20歲左右萌發完成，有時在最後一顆牙齒後，會看到一個小白點，這就是因為空間不夠導致長不出來的智齒，長年藏污納垢下會造成反覆發炎，甚至影響前一顆牙齒，導致牙周病、蛀牙等情況。

當智齒牙冠周圍反覆發炎，一旦免疫力降低，就可能造成蜂窩性組織炎，嚴重者恐危及生命，得住院接受抗生素治療，甚至全身麻醉做手術清創。

過去研究發現，最適合拔除智齒的年齡介於16至25歲，蔡承熹說，很多人因為智齒沒有症狀，就認為不用拔掉，往往等到齲齒、牙周病、囊腫或感染問題發生，才願意處理；不過，年紀愈大才拔智齒，術後需要的復原期將相對拉長。