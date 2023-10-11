大陸北京工業大學一對學生情侶日前向學校借空教室開會，實際上在裡頭約會，不但看電影、打電動，最後還慾火焚身在教室內打炮，慘的是教室的課程錄影系統沒關，兩人的動作戲全被錄下來，變成教學資源上傳，被一名複習課程的同學看到，事件就此曝光。

大陸北京工業大學近日瘋傳一段外流影片，據爆料學生在大陸北京工業大學的「百度貼吧」論壇表示，這對情侶9月29日借了剛下課的空教室，在門外貼上開會字條，將教室反鎖在裡面念書，但書只讀一下子，這對情侶開始看電影，接著換成打電動，從《英雄聯盟》玩到《原神》，兩人玩一玩還慾火焚身，摸來摸去，到激情處男生更脫光衣服，女生脫掉褲子在教室內打炮。

爆料學生表示，兩人大戰一場後離開教室，以為沒人發現，卻不知道教室裡的「課程錄影系統」一直沒有關，兩人大戰的畫面全部被錄下來，被一名認真學習的學生10月8日上「課程錄影系統」複習課程時看到激情片。

事件曝光後，北京工業大學的「百度貼吧」論壇湧入大量學生留言，「原神好不好玩？」、「貴校有哪些教學資源？」、「北工是不是很能打？」，也因為是在401教室發生，還有人將此事取名為「401事件」，還有高中生跑來留言，說未來想考這所學校。