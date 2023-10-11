博斯蒂克表示，他認為聯準會已經完成升息任務，「我的確不認為我們需要再度升息使過高的通膨率回到聯準會設定的2%目標」。而儘管聯準會迄今的升息已經使經濟減速並降低了通膨，但他認為美國經濟不會陷入衰退。

他表示，政策已經足夠具限制性，且顯然聯準會升息的影響「大多」尚未顯現。但美國經濟仍然深具動能，足以吸收政策緊縮的一些影響，讓經濟放緩而不致於陷入衰退。

不過，博斯蒂克也表示，如果數據與他預期的不同，「我們可能不得不提高（聯準會的政策利率），但這不是我現在看到的前景，也不是我的預期」。

在談到中東爆發武力衝突，博斯蒂克表示，以色列和巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）周末爆發軍事衝突，這將給美國和全球經濟帶來不確定性，人們將因此重新思考市場和投資。他並表示，過去幾年來充斥著意想不到的事件，例如新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭，這讓他學會了「隨時做好準備，並在需要時進入行動模式」。

在聯準會決策官員當中，博斯蒂克一直是政策立場較為鴿派的成員，早在其許多同僚之前就主張應停止升息，並警告政策過度緊縮恐對就業與民眾生計造成不必要的損害。

直到上個月，聯準會官員仍大多認為今年還需要再升息25個基點，但由於美國長期公債殖利率大漲，近幾日來，一些決策官員的立場似乎出現軟化跡象。他們認為債息高漲，可能發揮一些聯準會政策緊縮的作用。