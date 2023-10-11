一年一度的季前30支球隊總管對於新賽季的預測調查，其中塞爾提克、金塊最被看好奪冠，金塊超級中鋒約基奇（Nikola Jokic）則被認為將奪下個人生涯第3座年度MVP。

公鹿意外收下明星後衛利拉德（Damian Lillard），並沒有為他們加分多少，大多數總管都不覺得他們會在本賽季奪冠。以約基奇為首的核心陣容，金塊力求完成總冠軍二連霸；塞爾提克休賽季陸續補進「波神」波爾金吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday），同樣也被看好；人氣球隊勇士、湖人則被排除在名單外。金塊、塞爾提克33%、公鹿23%、太陽7%、快艇3%。

年度MVP預測中，金塊同樣也能參上一腳，約基奇上季在年度MVP票選中敗給恩比德（Joel Embiid），但依然還是總管們的最愛，尤其是在對陣熱火的總冠軍賽展現統治力。去年東契奇（Luka Doncic）在預測中排名第一，但獨行俠和季後賽無緣，得票率急遽下滑。約基奇43%、字母哥20%、塔圖（Jayson Tatum，13%）、東契奇10%。

雖然在奪冠的看好度中敗北，但挖來利拉德的操作依然被肯定，被認為擁有最佳的休賽季；賽爾提克則引進了高砲塔波爾金吉斯，還用哈勒戴取得前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart），戰力不減反增；拓荒者則透過送走利拉德後大換血，換來艾頓（Deandre Ayton）、威廉斯（Robert Williams III）及布羅格登（Malcolm Brogdon）等輪職主力。公鹿23%、塞爾提克23%、拓荒者17%、湖人13%、獨行俠7%、火箭7%。