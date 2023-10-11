國家圖書館漢學研究中心近日公布明（2024）年「外籍學人來台研究漢學獎助」名單，補助美、英、加拿大、德、義、挪威、波蘭、土耳其、韓國、新加坡、印尼等11國20名國外大學教授、副教授、助理教授及博士候選人獲得獎助，他們將獲得每月獎助金及來回機票補助，獎助期限為1至6個月不等。

國圖漢學研究中心自民國1989年7月開始實施「外籍學人來台研究漢學獎助」，30餘年來補助來自超過40餘國約500位以上外籍學者來台研究。

國圖表示，此次獲獎的國外研究者，研究主題包含與東亞、台海兩岸、晚明漢傳佛教思想等漢學相關研究面向，漢學研究中心將提供受獎者依照職級不同每月4萬元至6萬元不等的獎助金及研究小間，並提供來回機票費用及在台期間的意外保險，協助他們進行研究。

國圖除提供學人漢學研究資源與服務設施外，也辦理各種館藏與資源利用課程，引介國內重要漢學資源，更為來台研究學人舉辦「寰宇漢學講座」，由學人們主講分享研究成果，漢學中心更邀請國內著名漢學專家主持與之互動，厚實與本地學者學術關係，促進漢學國際學術交流。