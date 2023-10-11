高雄一名男子長期酗酒，有多次家暴紀錄，太太和女兒為此聲請保護令。2022年10月男子不滿女兒考軍職念書，竟拿玻璃杯砸向女兒，還趁女兒洗澡前、朝浴室門板通風孔灌入汽油縱火。一審判處男子徒刑5年10月，案件上訴二審，高雄高分院今宣判改判5年8月。

根據判決，男子長期染有酒癮，酒醉時脾氣暴躁，常常打太太和女兒出氣，情緒就會失控，2020年9月高雄少家法院就核發保護令，但男子根本不以為意，陸續又有4次家暴紀錄，還因此被判刑。

2022年10月2日中午，男子又喝個爛醉，回家時看到女兒正在客廳唸書，準備軍中的升等調職考試，他竟嘲諷「讀這個書有什麼用、又考不上」、「當什麼軍人」，還直接拿玻璃杯砸向女兒。

女兒默不作聲，拿起吸塵器清理玻璃碎片，男子竟又不滿，認為吸塵器聲音吵到他，趁女兒整理完要到浴室洗澡時，竟拿汽油從浴室門板下的通風口注入汽油，還準備到大門口拿打火機。當時男子的太太看見立刻出手阻擋，但男子仍執意點燃汽油，所幸當時女兒不在浴室內，逃過一劫。男子太太趕緊拿衣服拍打滅火，才未讓火勢擴大，但浴室門板早已燒毀，天花板也塌陷，和女兒都被濃煙嗆傷。

男子的太太和女兒事後難過報警，男子被捕後辯稱，不記得曾經嗆過女兒，潑汽油是潑在客廳，並非在浴室前。一審法官認為，男子和女兒關係不睦，甚至多次曾揚言要殺死女兒，依殺人未遂罪判處他徒刑5年10月，並要求執行前進行禁戒1年。

案件上訴至二審，由於男子的太太已與他和解，表示不予追究，且他當時朝浴室門口潑汽油前，已與太太發生爭執，且他是看女兒將浴室門關上後，即先朝浴室門口潑灑汽油，再前往客廳大門外，取出打火機，返回浴室門口，以打火機點燃汽油，潑灑汽油點燃行為，應是針對女兒。因此，殺人不確定故意範圍應限於女兒，不及於其他同住家人。因此依犯殺人未遂罪改判5年8月，並應於刑之執行前，令入相當處所，施以禁戒1年。仍可上訴。

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