台灣競技疊杯代表隊選手江紫璿，在Cycle項目為台灣拔得頭籌，奪下全場第一座冠軍金盃。 （台灣疊杯運動聯盟提供／羅浚濱新竹傳真）

台灣競技疊杯代表隊24位選手日前赴韓國參 加「ISSF2023年世界競技疊杯錦標賽」，賽前目標瞄準20金，結果共奪下21金14銀8銅，超越上一屆亞洲賽16金，再次創造台灣疊杯史上新高紀錄，在「國際大挑戰」項目更奪下世界總冠軍。

中華民國疊杯運動協會理事長吳鳳文表示，這項賽事有五大洲26國515位選手參加，台灣疊杯運動聯盟ISSF TAIWAN與中華民國疊杯運動協會組訓選出24位菁英選手，年齡在9歲到24歲，安排6位教練率隊參賽。

賽會7日開幕後，展開第一項Cycle國際淘汰賽，代表隊選手江紫璿，經過數回Cycle項目的纏鬥後取得領先，最後從六國選手中擊敗美國選手Kin Lynch，為台灣拔得頭籌，奪下全場第一座冠軍金盃。

代表隊選手在個人項目皆取得晉級決賽的資格，Doubles雙人賽與3-6-3 Time Relay計時接力賽競爭激烈，成績僅有毫秒差距，台灣選手在壓力下不慎發生失誤，導致雙人賽與計時接力賽的部分組別，爆冷失去晉級資格。

吳鳳文說，7日賽程結束後，教練團緊急召集全隊選手，給予精神鼓勵，紓解心理壓力，重整旗鼓迎接第二天賽事，8日在個人項目決賽中，全隊展現凝聚力與戰鬥力，以敏捷快手保持穩定的競賽節奏，逐漸拉開與各國選手的秒差。

個人賽全場不分齡成績方面，男子組陸秉沂以10.580秒奪下全場第一名、李宥朋以10.964秒排名第二、李睿杉以11.164秒排名第五。女子組鄭語心以10.500秒拿下全場第二名、黃宥寧以10.516秒排名第三、江紫璿以10.812秒排名第四、呂沐芸以11.132秒排名第五，台灣幾乎包佔個人賽項目，男女全場不分齡排名一半以上名次！

台灣競技疊杯代表隊選手吳宜隆（左至右）、吳宜璇、呂沐芸、黃宥寧、李宥朋（由左至右）在國際大挑戰奪得世界總冠軍。（台灣疊杯運動聯盟提供／羅浚濱新竹傳真）

最終，國際大挑戰項目，由吳宜隆、吳宜璇、呂沐芸、黃宥寧、李宥朋5人組成的隊伍，以全勝戰績，擊敗各國好手，拿下本屆賽會最大獎項，奪得本次世界賽總冠軍獎座！

吳鳳文表示，台灣代表共奪下21金14銀8銅，超越上一屆亞洲賽16金，一併獲得260萬韓元的獎金，創造台灣疊杯史上新高的金牌數，讓國際看到台灣競技疊杯運動的驚人實力。