由文化部、高雄市政府、數位發展部聯手打造全新國家級文化科技會展品牌，首屆「TTXC台灣文化科技大會」10月7日於高雄愛河灣盛大展開。開幕首週適逢國慶連假，愛河灣匯集TTXC的主展區未來訊號站、未來託運所、Digiwave、國際論壇，和樂迷期待爆表的Takao Rock，另外加上同時間7號碼頭有翡翠騎士前進大港演出，和一年一度的駁二嬉啤派對，豐富多元的展演活動和市集帶來滿滿人潮湧入愛河灣，四天連假期間統計參與人數達80萬人次，網路上被網友在高雄的打卡動態洗版，直呼活動太精彩。

「TTXC」及「翡翠騎士前進大港」國慶連假高雄登場(圖／高雄流行音樂中心提供)

文化部長史哲表示，呼應行政院「亞灣2.0智慧科技創新園區」與文化部的「文化黑潮計畫」，加上高雄多年來的文化累積，數位與文化在高雄港灣匯流，首屆TTXC台灣文化科技大會於國慶連假在高雄舉辦的Takao Rock打狗祭、Digiwave、國際論壇、未來託運所、未來訊號站等豐富多元活動，讓TTXC開幕不到一周，就湧現大批參與人潮，顯見文化科技作為一個新興市場的潛力，不僅為文化機構和藝術家帶來新的商業模式，更為創新企業提供了獨特發展機會，也是未來無限可能的開始。

TTXC與台灣人工智慧實驗室合作，透過互動作品，展現生成式AI成果。(圖/高雄流行音樂中心提供)

高雄市長陳其邁表示，國慶連假期間，高雄大眾運輸繁忙，愛河港灣更是人潮不斷，展現首屆TTXC台灣文化科技大會的絕對吸引力。活動期間來走訪夜晚的愛河灣，還能看到期間限定的「連續體」燈光展演，見證高雄港灣白天到夜晚不同魅力。而即將接棒登場的「城市解壓縮.zip」更將突破空間想像，以搭載著許多市民朋友日常記憶的生活場景為設定，包含本週末即將在大立百貨空中樂園登場的音樂派對、以及在中央公園台日咖哩市集音樂盛宴，就是要給大家最酷的感官體驗！期望以音樂及文化美食作為媒介，將高雄與日本等各地城市的文化激盪出更多火花，顯現文化科技的魅力。

放開你的頭腦，結合科技與劇場表演的最新沉浸式傑作。(圖/高雄流行音樂中心提供)

TTXC台灣文化科技大會以「科技」、「音樂」、「影視」、「論壇」四大面向，展出台灣文化內容在科技中的實踐。其中科技類策劃「未來訊號站」、「未來託運所」、「高雄電影節-XR無限幻境」展覽，以及世界巡迴首站落腳高雄的「永恆聖母院」，共同呈現科技與文化交融的當代樣貌；音樂類有深入高雄城市場域的「城市解壓縮」活動；影視類則是高雄積累多年「高雄電影節」作為呈現；「國際論壇」特別邀請全世界文化科技、影視等領域重要工作者、創作者、產業菁英，來到高雄交流與分享，接下來到10月22日前，更多精彩活動不間斷，歡迎大家親自到現場見證文化科技多元豐富成果。詳情請洽TTXC台灣文化科技大會官網。(高雄流行音樂中心 廣告)