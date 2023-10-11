台大國發所去年捲入碩士論文抄襲爭議，台大校方今天表示，國發所113學年碩士在職專班名額從30名降至28名，未來會以更嚴謹態度訂定錄取條件並審慎篩選考生。

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被指控論文抄襲，經台灣大學審定後，國家發展研究所碩士學位雙雙被撤銷，兩人的指導教授、前國安局長陳明通也被檢舉疑涉學生論文指導不周案。

台灣大學校方今天透過文字向中央社記者說明，國家發展研究所於111年底原擬調降碩士在職專班招生名額，後於今年中經國發所內部檢討，所務會議決議通過113學年碩士在職專班名額調整為28名，比前一年度的30名減少約7%。

台大校方提到，國家發展研究所未來辦理招生時，將以更嚴謹態度訂定錄取條件並審慎篩選考生素質，如考生成績未達錄取最低標準及相關錄取條件，將依簡章規定不足額錄取。

對於過去發生的學倫案件，台大校方表示，深感遺憾，並痛定思痛嚴格要求各系所重視學倫教育、檢視論文品質，今年也訂定精進學位論文品質相關辦法。

根據相關辦法規定，系所3年內如有學位論文違反學術倫理被審定撤銷學位達2件，校方可成立訪視委員會，訪視該系所，訪視建議將供學校調整資源分配、決定單位的合併與停辦等參考；校方也會依法決定是否啟動調查及檢討論文指導教授的責任。（編輯：陳政偉）1121011