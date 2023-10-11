國寶集團總裁朱國榮涉2案遭判16年和8年，朱國榮在上月7日搭遊艇逃亡，化身為香港籍的陳先生，和31歲嫩妹女友宣宣在海外會合，而宣宣除了是正妹，還會講朱國榮老家的廣東話，深得他心。

據了解，朱國榮因涉炒股與內線交易案，遭判16年和8年，他以5億元交保，當時他要每天晚間去轄區的三張犁派出所報到，不過上月7日朱下午3點先去報到，隔日人就神隱，派出所12日才通報。事後三張犁所長也被調職，轉任大同分局警務員。

據《鏡週刊》報導，朱國榮搭豪華艇棄保潛逃後，和宣宣跟剛滿月的兒子在會合，現在已從菲律賓到太平洋島國萬那杜。據了解，1992年出生的宣宣姓陳，在朱國榮最後到警局報到那天，她就帶兒子先搭機去香港。知情人士說，宣宣會讓朱國榮喜愛，除了美貌，最重要的是她會講廣東話，朱在離台前出席公開場合也常帶她。

朱國榮在逃亡前，還帶宣宣與兒子請大家喝滿月酒，而他也曾多次現身基隆八斗子遊艇碼頭，登豪華遊艇，3人一起在上面開派對，不過因為兒子剛滿月，最後是朱跟其心腹搭遊艇，母子沒有同行。

知情人士說，「朱總裁不會回來了！」他應該是搭遊艇出海，先到菲律賓再去萬那杜。報導指出，朱國榮在到了菲律賓後，化名香港人陳先生（Mr. CHEN），拿假護照跟母子會合，而從巴布亞新幾內亞也能飛萬那杜，朱可能從那轉機。