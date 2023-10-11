美喆指出，今年第三季SPC石塑地磚營收比重提升至24.09％，助力集團整體營運良好動能。

除此之外，美喆指出，公司北美地區業務接單再下一城，日前已成功接獲北美最大居家量販通路商SPC石塑地磚產品訂單，並規劃於第四季完成訂單出貨，以滿足客戶陸續鋪貨於全美超過千家實體門市銷售計劃。

美喆表示，今年以來拓展其他大型通路商、區域經銷商等客戶亦同步增加SPC石塑地磚產品下單需求，以第三季台南廠出貨比重增加至13％水準來看，第四季可望隨著SPC石塑地磚產品訂單完成出貨認列，不僅對於台南廠訂單出貨貢獻帶來相當顯著提升外，並挹注集團營運的新一波成長動能。

對於第四季，美喆表示，維持審慎樂觀看法。公司仍積極深化旗下LVT、SPC石塑地磚產品於歐、美、台灣等地區滲透率表現，且隨著北美地區業務接單表現逐步放大，也持續與北美客戶進行新款SPC石塑地磚產品送樣，進一步深化雙方合作並有助於擴大未來業務接單動能。