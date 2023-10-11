大陸國台辦11日舉辦例行記者會，被問到大陸商務部將依規研究中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠，台灣的石化紡織與機械業表示擔心。對此，大陸國台辦發言人陳斌華表示，民進黨以各種藉口和手段，阻撓破壞兩岸交流合作，只會壓縮台灣經濟的發展空間，台灣同胞利益福祉要得到保障增進，關鍵在於團結起來，堅決反對台獨。

陳斌華表示，ECFA自生效實施以來，給兩岸特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的利益。希望保障ECFA繼續生效實施，是島內主流民意，這也證明ECFA是一項造福台灣同胞的好協議。

但一段時間以來，民進黨不但不採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，以各種藉口和手段，阻撓破壞兩岸交流合作，這只會壓縮台灣經濟的發展空間。

他認為，這直接損害廣大台灣同胞的切身利益。廣大台灣同胞的利益福祉要得到保障和增進，關鍵在於兩岸同胞團結起來，堅決反對台獨，共同維護和推動兩岸關係和平發展。