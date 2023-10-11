食藥署公布最新邊境檢驗結果，泰國進口新鮮和冷凍山竹雙雙上榜，分別被驗出農藥和重金屬鎘殘留。最近正值產季的日本葡萄，有一批250公斤驗出農藥殘留，食藥署表示，近半年日本葡萄累計3批不合格，針對本次違規業者，已採100％逐批查驗。

由佳和鮮果貿易股份有限公司自泰國進口的新鮮山竹，遭驗出農藥賽滅寧0.02ppm、布芬淨0.03ppm，而依據「農藥殘留容許量標準」，賽滅寧定量極限為0.01ppm、布芬淨為不得檢出，因此該批山竹共1544公斤遭退運或銷毀。食藥署副署長林金富說明，近半年內累計9批泰國山竹不合格，9月已收到泰國回覆會加強管理措施，我方會持續觀察。

不僅新鮮山竹遭邊境攔截，本次也有一批泰國進口冷凍山竹被驗出重金屬鎘0.06mg／kg，超出「食品中污染物質及毒素衛生標準」限量的0.05mg／kg，共3公斤遭退運或銷毀。林金富表示，泰國冷凍山竹近半年來只有這一批不合格，針對該批進口業者提升抽驗比率，從一般抽批（2％到10％）調整為加強抽批（20％到50％）。

最近正逢日本葡萄產季，食藥署也在邊境攔截到一批250公斤的進口葡萄，檢出殘留農藥Cyclaniliprole 0.01ppm。林金富指出，近半年日本葡萄檢驗不合格累計3批，分別來自3家進口業者，本次違規的八通關股份有限公司先前已是100％逐批查驗，將持續至該業者進口連續5批、3倍量產品檢驗合格，才會調降抽驗頻率。