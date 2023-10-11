筆電面板顯示技術方面，DIGITIMES分析師蕭聖倫指出，今年因巿況不佳及品牌商積極清倉，平價的傳統非晶矽（a-Si）面板占比將不減反增至76.7％，但預期之後仍將被其他高階顯示技術的取代而逐年下降。

至於華碩及三星等品牌先前看好的硬式有機發光二極體（OLED）面板，蕭聖倫認為因成本及品質等問題，仍不會獲廣泛採用，預期至2026年韓廠8代線軟性OLED產能開出、並獲蘋果（Apple）採用後，占比才能開始顯著提升。

蕭聖倫認為，採用Arm架構處理器的筆電今年出貨占比將不增反減，主因全面採用的蘋果出貨將有較顯著衰退。明年蘋果採台積電3奈米製程的處理器將帶來較高效能表現，加上高通（Qualcomm）自行開發運算核心的Oryon處理器將上巿，可望拉動占比回升。

蕭聖倫預估，採用Arm架構處理器的筆電至2026年出貨將持續成長至逾2700萬台。品牌廠商方面，預期主要品牌明年出貨均將較今年成長。其中，蘋果及戴爾（Dell）分別受惠於高階消費機種與商用機種巿場出現較明顯復甦，預期將有較佳出貨表現。