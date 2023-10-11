第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，台股第四季因年底旺季、作夢行情，向來多判呈現上漲；另外，今年底適逢明年元月大選前，也更加挹注多頭動能，研判台灣廠商企業獲利最差的狀況已過，第四季獲利衰退的情況扭轉，明年度獲利逐季走揚；從產業配置重點來看，第四季加碼重點會放在半導體股，此外，在政策加持股如節能、軍工航太、生技等，也會適度提升投資部位，以第一金台灣核心戰略建設基金而言，主要投資配置正鎖定六大核心戰略產業，包括國防、綠能、再生能源、資源、生技等，正是主要選舉行情受惠標的。

受惠AI人工智慧設施佈建與投資需求全面啟動，台股今年前8個月，股價攻高表現亮眼；張正中表示，股價上半年漲多，加上近期美債殖利率強彈帶動美元走升、外資調節，台股自8月份以來呈現修正盤整，不過後市行情並不看淡，看多理由包括：一是半導體調整已近尾聲，準備迎接復甦與回升行情；二是大選將在明年1月13日舉行，歷屆大選前政策資金作多行情帶動台股上漲機率高，此外，亦可留意政府委外代操銀彈釋放量能，伺機進場，偏多看待；三是歷年第四季作夢行情、元月紅包行情等，提供後續行情動能支撐。

根據統計，1996年至2020年歷屆選前3個月至選前1個月，台股上漲機率分別高達57%至71%，大盤表現上，僅選前1個月呈現平盤，選前2個月、選前3個月都呈現上漲的情形，期間也曾經出現整體系統性風險干擾，包括：2000年發生科技股泡沫化、2011年發生歐債危機、2016年曾發生中國股災等，都帶來股價較大波動，若扣除系統性風險發生年份，台股在選前1個月、選前2個月、選前3個月，台股全數呈現上漲，平均漲幅分別可達3.62%、6.93%，及8.61%，選前一季宜把握佈局台股機會。

投資策略上，張正中建議投資人，仍宜把握定期定額方式投資堅持耐心，投資人也不妨搭配定期不定額策略，把握跌幅較大時，如8月份以來股價震盪較大，投資部位下跌超過一成時，可以加大扣款金額，反之，一旦後續反彈加大，投資部位漲幅超過一成時，則可減少扣款金額。