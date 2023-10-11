蛤，避孕器也會搞失蹤！根據統計每1000人就有1人會發生避孕器移位，甚至穿孔，嚴重者恐造成不孕。長安醫院日前收治1名31歲女子安裝避孕器1年多，近日因計畫懷孕要取出才發現避孕器穿出子宮外，造成子宮後窩沾黏，最後透過腹腔鏡手術取出避孕器，目前開心備孕中。

這名31歲女子安裝避孕器1年多，因最近她計畫準備懷孕，前往婦產科診所要取出避孕器，未料透過超音波檢查，醫生都無法在子宮內找到避孕器的蹤影，轉到長安醫院詳細檢查。

最後經超音波、子宮鏡與腹腔鏡檢查，發現她的避孕器已穿出子宮外，並造成子宮後窩出現沾黏狀況，幸好狀況不嚴重，否則恐影響胚胎著床成功率，日後懷孕將變得極為困難。

長安醫院婦產科醫師吳佩玲表示，根據統計每1000人就有1人會發生避孕器移位，甚至穿孔。避孕器可能跑到附近的腸、卵巢、膀胱，甚至移位至上腹。但不少人裝了避孕器後，因沒有感到異狀就忽略了它的存在，即使避孕器移位，多數患者也沒有明顯症狀，僅部分患者會持續下腹疼痛或性行為時異常疼痛，又或者是月經異常或大量出血。

吳佩玲更提醒，避孕器大約5年就應該更換，因為對子宮來說避孕器就是異物，如果太久沒取出，也可能會被子宮的組織包覆起來。

吳佩玲強調，子宮內避孕器是相當成熟且有效的避孕方式，副作用少見且輕微，只是裝上並非一勞永逸，還是要每年定期到婦產科檢查，避免位移而不自知，導致產生不必要的風險和併發症，若有持續性的疼痛或月經異常、大量出血，還是要盡速尋求婦產科醫師專業意見。