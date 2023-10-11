中日關係近期因福島核一廠核汙水排海轉趨緊張，最新輿論調查結果顯示，日本人與中國大陸人對彼此國家印象不好，及感到兩國關係不好的比例較去年增加，但兩國受訪者卻有超過6成認可中日關係的重要性。日媒指出，對對方國家的感情惡化，或許會阻礙關係穩定化。

日本民間非營利團體「言論NPO」與中國大陸國際傳播集團10日在北京、東京線上發布了在兩國聯合實施的第19屆「北京—東京論壇」中日關係輿論調查結果，論壇將於19至20日在北京以線下對話為主的形式舉辦。該調查於今年8至9月，以1000名日本人、1506名中國大陸人為對象實施。

結果顯示，回答對中國大陸印象「不好」的日本人為92.2％，較上年增長了4.9個百分點，對中感情惡化，提及中方行動不符合國際規則等者較上年增加；回答對日本印象「不好」的中國大陸人為62.9％，增長0.3個百分點，其中以指出圍繞釣魚台「國有化」的對立以及部分政治家不恰當言行者比較多。

共同社報導指，在日中兩國政府因福島核一廠核汙水排海而對立的背景下，對對方國家的感情惡化或許會阻礙關係穩定化。中國國際傳播集團副總裁高岸明在記者會上就此指出，日本國民對中國大陸的理解可能並不足夠，加強民間人員交流很重要。

但新華社報導，調查結果也顯示，兩國受訪者認同中日關係的重要性，對未來改善發展兩國關係，促進地區和平繁榮抱有較大期待。據調查，中日分別有60.1％和65.1％的受訪者認可兩國關係的重要性，「互為重要鄰國及主要貿易夥伴」、「對地區和平與發展具有重要作用」、「兩國經濟和產業高度依存」是受訪者作出這一選擇的主要理由。

2023年是《中日和平友好條約》締結45周年，新華社指，兩國受訪者對推動中日關係和平友好發展均抱有較高期待。43.5％的中國大陸受訪者認為「為使條約更好地發揮作用，兩國應簽署新的政治文件或為條約增加補充性文件」，34.5％的日本受訪者認為「兩國應再次確認條約內涵」。

然而，共同社報導指，感到日中關係「不好」和「不太好」的日本人增加12.2個百分點至68.4％，中國大陸人增加3.5個百分點至41.2％。而今年是《日中和平友好條約》締結45周年的節點，分別有81.6％的日本人和47.9％的中國大陸人表示「不知道」此事。