去年九合一選舉時，新北市瑞芳區爪峯里長簡明慧遭檢方指控，挪用里民繳交的中元普渡結餘款，補助參與旅遊的75名里民，每人600元，檢方提當選無效之訴，台灣高等法院判決駁回檢方上訴，認定無法證明簡男涉賄選，簡男可繼續擔任里長，全案確定。

檢方提起當選無效之訴主張，簡男為求順利當選，竟與「新北市瑞芳區爪峰社區發展協會」張姓理事長擅自動支2021年、2022年中元普渡活動款項結餘款，在去年9月29日、30日舉辦「悠遊國旅嘉義二天一夜之旅」，廣邀爪峰發展協會會員及爪峰里民報名參與，並補助一般參加者每人600元。

檢方指控，簡男在旅遊期間，逐車發表言論以闡述其擔任里長期間之政績，而以補助旅遊之不正利益實施賄賂，請求參與旅遊之里民投票支持他，已構成選罷法之賄選行為；他在去年11月26日投票日當選爪峰里里長，依選罷法規定，提起當選無效之訴。

一審基隆地方法院駁回檢方之訴，檢提上訴，二審高院認為 ，該次活動是申請國旅補助，而未向社會局申請，且旅遊每人補助600元甚至比往年少，無法認定舉辦旅遊與去年11月26日之里長選舉有關，且旅遊之多位參加者都證稱知悉有補助600元，但並未因此影響自己之投票意向，判決駁回檢方之訴，全案確定。