台中一家燒烤店的陳姓股東，前年將女員工委託代為照顧的3歲幼童虐打，經網路爆料後，警方主動調查並逮獲陳男，一審依故意對兒童犯傷害罪將陳判囚3月，二審加重改判6月，陳不服提上訴，最高法院駁回確定，他須入獄服刑。

陳男是台中市一家燒烤店股東，女員工平日與其子、3歲又4月的官姓男童居住在陳所提供而位在該燒烤店2樓房間；2021年1月16日官為避免男童在1樓燒烤店出入、遊玩影響工作， 於是委託將陳男將男童帶至燒烤店2樓房間照顧。

不料，陳男因不明原因，在當天傍晚到隔天凌晨2點，在燒烤店2樓房間內，以不詳方式毆打男童耳部、臉部、胸部、腹部、下背部、左側上臂、右側前臂、雙側手部、臀部、雙側大腿等部位，致其受有雙側耳挫傷、雙側臉部挫傷、胸部挫傷、腹壁挫傷、下背部挫傷等。

女員工後來以手機拍攝3歲男童受傷照片2張，再以通訊軟體傳送予陳姓友人，經轉傳後，網友將照片張貼在臉書爆料，台中市政府警察局第三分局偵查隊員警瀏覽該貼文，循線查獲陳男。

一審台中地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪將陳男判刑3月，檢不服提上訴，二審台中高分院認為，陳男對幼童傷害行為，並非僅毆打臀部成傷，尚包括雙側耳挫傷等，他犯行嚴重且犯後否認犯行，加重改判刑6月，陳不服提上訴，最高法院駁回確定。