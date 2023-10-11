立法院教育及文化委員會11日邀請教育部長潘文忠（圖）列席報告業務概況並備質詢。（劉宗龍攝）

針對不明人士在社群預告「10月16日中午12時5分將在台北市和平高中展開一場大屠殺」，教育部長潘文忠今天表示，儘管這可能是謠言，但還是要審慎以對，警政單位正進行調查，以確保師生安全。

社群IG「和平黑特」昨晚出現一則匿名貼文，內容稱「警告和平高中的同學們：10月16日的中午12時5分將有將會有一場大屠殺」。這名匿名人士表示，「我看不慣你們的愚蠢和自以為是」、「認為自己可以不負責任的在這個平台散布大量攻擊別人的不實資訊」。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，會前接受媒體採訪時表示，關於和平高中被威脅的訊息，警政單位已在第一時間掌握，正在調查發文者的IP，教育部也會持續和警政單位保持聯繫，也提醒台北市教育局和學校注意相關動態。

潘文忠說，儘管這個訊息可能是謠言，但還是要審慎面對，教育部已和警政單位合作，加強學校周邊巡邏，注意校園出入分子，確保師生安全。