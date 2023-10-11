周二盤後，惠普股價續漲0.95%，報26.68美元，稍早前一度漲逾2%。於一般交易時段，惠普收漲1.34%，報26.43美元。

在前幾年「宅在家」防疫期間，筆電等電子產品銷售激增，但隨後也迎來了盛極而衰的慘淡市況，惠普、聯想和戴爾等PC大廠均陷入了需求急凍的困境。

惠普預期2024財年經調整後每股盈餘介於3.25～3.65美元，其中值與分析師預測的3.47美元大致相符。

惠普預估2024財年自由現金流介於31億～36億美元，並計畫透過股利發放和買回自家股票，將手上現金幾乎100%歸還股東。

該公司宣布董事會已經批准將擬發放股利金額提高5%，至每股1.10美元。

執行長Enrique Lores表示，我們的「未來就緒」（Future Ready）轉型計畫正在強化公司的核心業務、使我們服務加速擴張、建立新的營運能力，並改善我們的結構成本。