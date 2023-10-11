巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯（HAMAS）7日從加薩走廊邊境突襲以色列，以色列隨即宣戰回擊，雙方傷亡慘重。對此，希伯來大學軍事歷史學者歐巴赫（Danny Orbach）就以色列這次遭遇的嚴重挫敗分析，認為台灣在部署防衛戰力時要重視傳統作戰，維持一定的坦克數量，不能全以高科技裝置取代。由於當前國際形勢充滿危機，歐巴赫示警，未來存在引發第三次世界大戰的風險。

歐巴赫接受《風傳媒》專訪時提到，哈瑪斯越過安裝高科技監控設備的圍牆，占領以色列城鎮，並濫殺平民，是以色列自1948年建國以來最嚴重的挫敗，有許多長期與短期缺失要檢討。歐巴赫並就哈瑪斯的突襲分析，並認為在作戰時，防守的深度是非常重要的原則，要假設第一道防線恐被攻破，得有第二道防線、第三道防線，「這項原則對台灣也很重要」，在部署防衛戰力上，台灣必須重視傳統作戰，維持一定的坦克數量，不能完全以高科技裝置取代。

另外，歐巴赫也提到，當前的國際形勢包括俄烏戰爭陷入持久戰、中東戰火再起以及台海緊張情勢升高，這三大區域衝突環環相扣，未來存在引發第三次世界大戰的風險。

至於台海緊張情勢升高，歐巴赫也就台灣如何強化不對稱戰力提出三點建議。首先，歐巴赫認為台灣應建立多層次的防衛系統，充分投資於建構不對稱防衛能力的項目，包括各種防空、反坦克武器等，能發揮嚇阻力量。歐巴赫也強調，通訊系統非常關鍵，一旦癱瘓恐整個國家都癱瘓了。

第二，歐巴赫提到，敵人恐滲透台灣並透過內部網絡散布謠言，製造混亂，相關單位得事先掌握這些搞破壞分子的名單，並在關鍵時刻逮捕。第三，情報單位必須詳細研究中國的軍事準則且找出弱點。歐巴赫認為，城市戰爭將是防衛上的重要議題，在國防戰略上，台灣必須未雨綢繆。