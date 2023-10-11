媒體踢爆國民黨立委馬文君拒簽立院秘密會議保密切結書。民進黨表示，馬文君曾經拒簽，鐵證如山，現在說沒有，是欺騙國人。根據媒體報導，馬文君為了這家「竣為公司」，罵遍三軍，馬文君恐已涉嫌圖利，請問國民黨認同嗎？

民進黨呼籲，朱立倫、侯友宜及柯文哲不要再閃躲，出面說清楚。

民進黨發言人張志豪提出三點質疑，一、機密會議有保密切結書，馬文君還曾經拒簽，現在說沒有，是欺騙國人。二、現在證實，馬文君在機密會議（就是拒簽保密協議的這場）中就知道包括GL公司在內資料，但對外卻抹黑說這是雜貨店，這又是欺騙國人。三、機密會議中，頻頻抄錄、離場，甚至打電話，這是從行為上就違背保密義務，這是不忠於國家。像這樣欺騙國人、違背職責，還不忠於國家，如此低劣品格跟能力，沒有資格代表南投人，也沒有資格擔任立委。

民進黨南投立委參選人蔡銘軒痛批，馬文君當初不乾不脆的回應，但全遭週刊內容打臉，不僅很清楚的看見，在參與「潛艦國造合約設計成果報告」的保密切結書中，馬文君委員拒簽，甚至還以要聯絡辦公室為由，把立院提供的行動分機帶入會議室，大談簡報內容，就連自己國民黨的立委都認為不妥，鐵證如山，馬文君顯然公然說謊，應該先為此鄭重向國人道歉。

他說，從週刊報導中看到，馬文君遭到質疑時，不僅多次說謊，包括她在2019年「潛艦國造-第二階段原型見籌建」案中稱「已經進行了10年、20年，所以其實也不急在這1、2年。」；2021年3月25日邀國防部長邱國正報告「4年期國防總檢討」中表示，「潛艦不事不可以造出來，像是大陸農民都可以用3萬多就可以自己造出潛艦，在池塘就可以潛水下去在浮上來」，甚至烏龍爆料，將隨意GOOGLE來的資料用來大院質詢，把潛艦的協力廠商GL公司，錯當成賣菸草的GL，可見馬文君說謊成性，根本是說謊立委。

民進黨立委蔡培慧表示，007不是電影是在真實生活中；她強調，馬文君應該迴避後續機密會議，甚至離開外交國防委員會，並送紀律委員會調查。抄錄、通聯有沒有交付國防機密，請司法詳加調查，確保國家安全。