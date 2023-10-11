農業部下的農田水利署計畫與光電業者攜手，計畫在美濃獅子頭圳上蓋太陽能光電板，今年9月底地方居民在說明會上強烈反對。美濃選區的民進黨立委邱議瑩今(11)日於立法院痛批溉溝渠蓋太陽能板是錯誤的政策。農業部代理部長陳駿季表示，已經暫停圳路的光電板設置，埤塘、水庫也會一併比照處理。

民進黨政府大推綠能，然而也引來許多爭議，農水署與光電業者規劃在高雄美濃獅子頭圳路設置太陽光電板，地方民眾基於破壞生態以及農業疑慮下表達強力反對態度。

邱議瑩表示，獅子頭圳上的太陽光電版就像一條「太陽能板龍」，農村灌溉溝渠和田園風光都不見了，當灌溉溝渠蓋滿太陽能板的時候，這樣的政策發展是錯誤的，對農業是加深的傷害，魚電共生也已經讓養殖風光消失了，是否應該暫緩相關工程？

陳駿季說，目前已經暫停圳路的光電板設置，光電板確實不應該繼續設置在圳路上，之後埤塘、水庫等也會一併比照處理，光電必須遵守農業為本、綠能加值的精神，農村景觀同樣也需要維護。