大陸國台辦11日舉辦例行記者會，針對雙十國慶總統蔡英文在國慶談話中，表示以台灣的民意共識為基礎等4前提，願與大陸發展雙方可接受的互動基礎發展和平共存之道，並強調和平是兩岸的唯一選項。對此，大陸國台辦發言人陳斌華表示，民進黨一邊空談和平、互動對話，一邊頑固堅持台獨立場，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，這種兩面手法騙不了世人，搞和平分裂更是癡心妄想。

陳斌華說強調，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，是島內主流民意，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎。

陳斌華表示，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割。也不能分割，這也是國際社會的普遍共識。但民進黨2016年上台以來，否認「九二共識」，勾連外部勢力，破壞兩岸同屬一個中國與阻撓兩岸交流合作，是台海現狀的真正破壞者。

蔡英文10日發表任內最後一次國慶演說，再次強調「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，是確保和平的關鍵之鑰。她並表示台灣願以民意共識為基礎、以對等尊嚴為前提、以民主對話為程序、以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方都可接受的互動基礎及和平共存之道。