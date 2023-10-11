43歲韓國女星車清華（차청화）過去演出《哲仁皇后》中崔尚宮、《愛的迫降》中北韓少佐之妻等角色被觀眾熟知，被封為最佳綠葉的她今(11日)傳出無預警閃婚，婚禮將於本月27日舉行，公司證實表示新郎是比車清華年紀較小的企業家，由於是圈外人，為了尊重隱私其他不方便多說。

車清華是韓劇中的熟面孔，演過《哲仁皇后》、《愛的迫降》、《德魯納酒店》、《機智醫生生活2》、《海岸村恰恰恰》等，也曾在孔劉主演的《屍速列車》客串過，她更曾以《哲仁王后》、《直到瘋狂》得到第57屆百想藝術大獎電視類最佳女配角和MBC演技大賞的女配角獎提名。

畢業於祥明大學戲劇系的車清華17年前出道，演出音樂劇《後街故事》，過去她上綜藝節目坦言當演員之路並不順遂，過去做了許多努力但沒被看到，直到參加演出《哲仁皇后》才算有點名氣，後來她看開表示，30歲後才發現不是這世界不認識她，而是她還沒有好好開啟屬於自己的世界，因此後來對每個角色、每個作品都分外珍惜。

車清華說，由於過去經驗的累積，才讓她對於演員工作逐漸駕輕就熟，今傳出她將於10月27日於首爾舉行婚宴，未婚夫是年紀比她小的企業家，由於對方不是藝人，車清華的經紀公司低調表示：「無法詳細告知，請見諒」。